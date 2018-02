Jönköpingsbor åtalas för olaglig fildelning på populär sajt

De båda männen misstänks för att olovligen mellan mars 2013 och februari 2016 ha gjort 113 filmer tillgängliga för allmänheten. Enligt åtalet tjänade de pengar genom att få in donationer, främst i form av kryptovalutan Bitcoin.

Två män från Jönköping åtalades under onsdagen för upphovsrättsintrång där de misstänks för att ha drivit en populär och olaglig fildelningssajt. Nu riskerar männen böter.

-----

No more pages to load