Jönköpingsfamiljen hittade bästa aktiviteten för sportlovet – i Skövde!

– Även den frusne fryser inte här. Det är bara skönt både ovanför och under vattenytan, förklarar Fredrik Ridderbacke, marknadsansvarig på Arena Skövde.

En rad attraktioner – som till exempel 370 meter vattenrutschkanor i form av Turbo, Magic Hole, Vattenpisten, trippelruschkanan, Black Hole och inte minst Vildforsen med inte mindre än 900 liter flödande vatten per sekund – är en del.

Under kommande sportlov blir det sannolikt en ny tur dit för Lindéns. Och det är allt fler som upptäcker Arena Skövde .

En studiedag på barnens skola är en anledning så god som någon för att boka in en heldag i Skövde.

