Josef såldes av sina egna bröder

Eva Edeviks regi och Sanna Holmgren Jonssons koreografi är lysande. Lysande är som vanligt också Per Larssons geniala ljussättning och Marcus Johanssons ljud. Det kompande bandet som av naturliga själ gömts i orkesterdiket kompletterade på bästa sätt helheten. Josefs drömrock som var en fantastisk kreation måste också nämnas. En smaragd av färger.

Moa Eklöf, Ida Claessson, Amelie Lindström, Julie Svanängen, Ella Almfors, Olivia Lindgren, Ofelia Giannini, Kristina Mikhail och Gabriel Nilsson berättar historien om Josef på ett alldeles strålande träffsäkert sätt. Ludwig Rosengren tolkar Josef på ett fantastiskt sätt för det är många sångtexter att lära in och inte bara för Ludwig utan före alla i ensemblen. Körgrabbarna som spelar Josefs bröder gör det på ett tilltalande teatraliskt sätt och spelar verkligen ut, kul att se. Jocke Sjökvist som en bombastisk Farao gjorde ett rockigt intryck av rang.

Det här är också ett unikt samarbete mellan Svenska Kyrkan och Teaterstickorna där konfirmandsatsningen Musikal-Konfa gör sin redovisning. Under drygt en timme får vi följa Josefs resa från att vara en älskad son, bli såld som slav av sina egna bröder, för att slutligen försonas med dem igen. Men det är framförallt en musikaliskt härlig föreställning av en stor ensemble av sångare och aktörer i alla åldrar.

Vår recensent imponerades av den musikal som just nu går på Jönköpings teater och som hade premiär på fredagskvällen. Josefs drömrock är en musikal av Andrew Lloyd Webber och Tim Rice och är en musikalisk explosion som imponerar på recensenten.

