Stort polispådrag vid NMR-demonstration på Öster i Jönköping

Polisen arbetar just nu med en icke tillståndsgiven sammankomst i Jönköping där ett 40-tal företrädare för NMR har samlats. Cirka 40 personer uppges ha samlats vid Smedjegatan och har förflyttat sig till parkeringshuset Smedjan vid museirondellen. Polisen ville i det tidiga skedet inte informera om vad den stora polisinsatsen gällde som startade vid Mc Donalds vid A 6.

–Polisen har utfört en trafikkontroll på området A6 i Jönköping. Flera fordon och personer har kontrollerats. Polisen har i samband med kontrollerna gjort en del beslag och bland dessa beslag finns knivar och pepparspray. Detta har resulterat i tre anmälningar gällande brott mot knivlagen och två anmälningar gällande brott mot vapenlagen, meddelar polisen i ett pressmeddelande.

Senare drog sig demonstranterna in mot öster i Jönköping. Och polisnärvaron blev betydligt mer påtaglig det stod polispiketer överallt i city. Mycket folk samlades undrande över vad som var på gång, en del blev också oroliga. Polisen har utökat bemanningen, eftersom man kände till att något var på gång, och man har den resurs som krävs för klara uppdraget. Polisen kan just nu inte kommentera i detalj hur man arbetar i just det här specifika fallet.

–Polisen finns på plats för att ta hand om alla tänkbara situationer som kan uppstå. Allmänheten ska kunna känna sig trygg med vetskapen att vi är på plats, säger Monica Bergström.

Polisen har sedan länge en organisation rustad inför valåret 2018 där nationell särskild händelse är utlyst. Det betyder bland annat att polisen i hela landet är beredd att ta hand om både tillståndsgivna och icke tillståndsgivna demonstrationer och sammankomster, var de än uppstår, skriver Polisen i ett pressmeddelande på sin hemsida.

Enligt polisen kommer vi att få se mer av såna här demonstrationer.