Kajen 23 nya mysiga tillskottet på Atollen – Blir vår kvarterskrog…

–Det är dags att gå vidare och nu är vi klara att köra igång här och jag har mycket mer på gång, säger en glad Hassan Roshandel och ler när han ser gäster strömma in och som han tar emot med öppna armar.

Efter mycket slit och jobb in i det sista fick Hassan Roshandel klar sin nya pärla Kajen 23 två timmar innan invigning. Två timmar senare strömmade nyfikna gäster och bekanta till för att gratulera och känna på atmosfären i det senaste tillskottet på restaurangtäta Atollen.

