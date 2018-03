Kan tvingas lämna Kulturhuset Spira

Man har sedan Rosenlunds Herrgård blev färdigrenoverad hyrt in sig där med några konserter och i höst blir det i tre konserter på Jönköpings teater, bland annat 10 oktober, Svante Thureson möter Beppe Wolgers med Claes Crona Trio.

Hans Träff och hans entusiastiska medarbetare i jazzklubben, vill inget hellre än att ha ett kulturhus med en ökad samverkan med Smålands Musik och Teater där föreningar som vill skall kunna ha råd att hyra in sig.

Tidigare har Norrahammars Musikkår sagt att man inte längre kommer att hyra in sig på grund av de höga kostnaderna och trots välbesökta konserter.

Jönköpings Jazzklubb kan vara på väg bort från Spira och tidigare har Norrahammars Musikkår sagt att man inte har råd att hyra in sig på Kulturhuset. –Vi har helt enkelt inte råd att vara kvar och har redan vidtagit åtgärder och kommer lägga tre konserter på Jönköpings teater i höst, säger Hans Träff ordförande i Jazzklubben.

