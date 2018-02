Känd klädbutik får ny ägare

Just nu pågår renovering av lokalerna vilket kommer öka dess yta från 250 kvadratmeter till 400 kvadratmeter.

– Gamla kunder kommer att känna igen sig. Sedan blir det en liten uppfräschning. Vi kommer bland annat plocka in fler varumärken som breddar det nuvarande sortimentet, säger han.

Men nu har åldern börjat ta ut sin rätt och Mia och Leif ser fram emot en lite lugnare tillvaro. De kommer att arbeta kvar i butiken som anställda under en övergångsperiod, innan de går i pension.

2010 såldes dock verksamheten, men när det av olika anledningar inte blev som paret hade tänkt sig bestämde sig Mia Andersson för att starta upp det gamla företaget igen. Den här gången under namnet Hovslätts Klädhus.

Redan 1969 startade hennes man Leif Andersson företaget, med dåvarande namnet Textillagret, i lokalerna bredvid Konsum/Coop på Norrahammarsvägen i Hovslätt. Några år senare kom även Mia in som delägare.

