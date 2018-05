KD-varningen: Riv upp beslutet om fotbollsarenan annars blir det en valfråga

Det var den 8 november 2017 som Kristdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige. I motionen föreslås att beslutet om att bygga en ny fotbollsarena på Jordbron rivs upp och att ett arbete istället påbörjas för att utveckla nuvarande arena i Stadsparken till allsvensk standard. Kristdemokraternas motion har ännu inte blivit behandlad av kommunfullmäktige och motionen finns inte heller med bland de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige i juni. Sista chansen för kommunfullmäktige att behandla motionen före valet är vid sammanträdet den 30 augusti.

