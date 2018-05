Klart: Nu får ungdomarna gratis busskort i sommar

– Det här ger unga chansen att uppleva alla fördelar med att resa kollektivt och vi hoppas att det även i framtiden hjälper dem att se kollektivtrafiken som en naturlig del av vardagen, säger regionrådet Rune Backlund (C).

Riksdagen har nu beslutat att avsätta medel för att skolungdomar ska få möjlighet till fria resor med kollektivtrafiken under sommarlovet. Därmed åker skolungdomar gratis med kollektivtrafiken i länet under sommaren.

-----

No more pages to load