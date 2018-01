Kolmården söker 1 000 säsongsarbetare!

Cirka 700 jobb är under sommarsäsongen och cirka 300 är under Halloween, Sagojul och i Vildmarkshotellets året runt-verksamhet.

– De flesta som säsongsarbetar hos oss är under 25 år och många gånger är det deras allra första arbete. Vi har en viktig uppgift, inte bara att erbjuda jobb, utan också att bidra till en bra start i arbetslivet. Jag tycker det är viktigt att tiden hos oss är utvecklande för ungdomarna, säger Niclas Palmqvist, vd för Kolmården, i ett pressmeddelande och fortsätter:

