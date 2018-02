Kommunen slår tillbaka mot nöjesprofilen i råttbråket

Under måndagsmorgonen var News först ut med storyn om hur Lucas Söderberg fick sin Mercedes Viano invaderad av råttor i samband med att kommunen grävde upp gamla avloppsrör vid korsningen Gränsgatan – Gröna gatan i Jönköping. Nu svarar Björn Pantzar, arbetsledare på Jönköpings kommun på kritiken från Söderberg.

