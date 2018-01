Landslagsryttare i stort branddrama i Liverpool

Von Essen hade precis avslutat sin runda i en 1,45-hoppning när larmet om branden och evakuering kom och fullständigt kaos bröt ut. Branden bröt ut på tredje våningsplanet och tävlingshästarna var uppstallade på första våningsplanet. “Ett tag trodde jag att min ena häst skulle brinna inne”, uppger Angelie till Svensk Ridsport. I garaget Intill garaget ligger den arena där Liverpool Horse Show pågick och en våning i garaget användes som tillfälliga stallar för tävlingshästarna. Garaget rökfylldes snabbt , men efter en stund släpptes ryttarna och hästskötarna in och kunde rädda hästarna ur garaget och in på arenan som stängdes.

-----

No more pages to load