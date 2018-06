Länstrafikens varning – efter nya spykaoset

Under flera års tid har Länstrafiken haft problem med ordningsstörningar på vissa bussturer. Så sent som i mars förra året stoppades nattbussen på linje 119 under helgerna på grund av oroligheter. En dryg månad senare återinfördes bussturerna, fast då med kameraövervakning.

Nu varnar Länstrafiken återigen för att nattrafiken på linje 119 kan ställas in med kort varsel. Det gäller alltså sträckan mellan Jönköping och Nässjö.

Bakgrunden är återkommande rapporter om nerspydda bussar på sträckan. I ett pressmeddelande skriver Länstrafiken att arbetsmiljön gjort det allt svårare för bussentreprenörerna att bemanna turerna.

”I fallet med trafiken mellan Jönköping och Nässjö har problemen varit frekventa och trafiken måste därför ifrågasättas”, skriver trafikbolaget i pressmeddelandet.

Resenärer uppmanas följa utvecklingen på JLT:s hemsida.