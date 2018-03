Bussar ersätter de tågavgångar som har ställts in, medan andra går med förseningar.

En varning för jordskred i Taberg utfärdades under måndagsmorgonen vilket medförde att delar av tågtrafiken på sträckan mellan Jönköping och Värnamo ställdes in. Det visade sig dock senare handla om ett fel i larmfunktionen, det uppger P4 Jönköping .

Falsklarm om jordskred – flera tåg ställs in

