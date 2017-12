Läsarfesten – Här är nyheterna som klickades mest 2017

I september körde en En epa-traktor in i ett staket på Åsenvägen i Jönköping.

I slutet av april spelades det populära tv-programmet ”Halv åtta hos mig” in i Jönköping. Avsnitten sändes i höst på TV4. News var på plats mitt under den intensiva inspelningen.

Artikeln om att Polisen i Jönköpings län sökte nytt hem till två varmblodiga travhästar, som har omhändertagits på grund av djurskyddsskäl, blev en nyhet som spreds viralt över hela Sverige. Nyheten blev den mest lästa under 2017.

News har sammanställt de tio nyheterna som har engagerat News läsare mest under 2017.

