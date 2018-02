Läsarnyhet. Så här gick Korskyrkans årsmöte

Läsarnyheter . Korskyrkan i Jönköping på Östra Storgatan 93 har haft sin årshögtid den 4 februari 2018. Samlingen inleddes med förmiddagsgudstjänst, där Roland Andersson var mötesledare. Pastor Anna-Lena Thoursie predikade om församlingens uppgift med utgångspunkt från Markus 9. Församlingen ska vara en plats där Guds rike återspeglas. Ett lovsångsteam under ledning av Tim Gerebrant medverkade.

