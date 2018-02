Los Angeles-paret är tillbaka med ladugårdssuccén: ”Väldigt roligt”

– Alla bor hos oss och det blir liksom en skön lägerkänsla under konsertveckan. Vi som spelar och jobbar med det här på olika sätt har väldigt roligt och vi hoppas att vi kan sprida lite av den glädjen vidare till våra besökare, säger Hanna Helgegren.

Vid sin sida har Maria Norrahammarssonen Daniel Karlsson, The Moniker. Han slog igenom i Idol 2007, men har även medverkat i Melodifestivalen och turnerat med Star for Life.

I dag är det dags för biljettsläpp till ännu en musiksommar i Ribbingsnäs Ladugård utanför Forserum. I år intas scenen av Maria Möller och The Moniker, uppbackade av samma stråkkvartett och husband som tidigare år.

