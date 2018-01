Mamma och dotter har samma sjukdom: ”Jag fick panik”

– Det inträffar ju titt som tätt. Det var bland annat en kvinna på Ica Maxi som kom fram från ingenstans och tyckte synd om mig. Och då ville jag ju inte bara vifta bort henne, utan det blev att jag spelade med. Jag orkade helt enkelt inte dra hela min livshistoria just där och då, säger Lisette.

– Jag är ju ganska ointresserad av min egen sjukdom nu i vuxen ålder. Det är som det är liksom. Det har aldrig varit någon stor grej här hemma och det är kanske därför som Leah har tagit det så bra. Både Leah och hennes kompisar har sett mig under sin uppväxt. Det är inget nytt och då blir man inte lika nyfiken. Det har säkert förenklat det en hel del för Leah, säger Lisette och tillägger:

Det är tydligt att Leah inte tycker att diagnosen är något att prata om. Vi sitter runt köksbordet och Leah har stoppat in hörlurarna till sin Ipad i öronen.

– Jag har varit mobbad under hela mina skolgång för det här. Men det är inget som jag väljer att lägga energi på i dag. Jag har lagt det bakom mig för längesen, säger Lisette.

– Jag tappade håret fläckvis under flera år och tillsist rakade jag av det. Det var jobbigt eftersom att jag var så ensam i det. Jag kände ingen annan som hade varit med om något liknande, säger Lisette.

