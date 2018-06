Många vilsna snesteg i Huskvarnaparkens teaterlada

Ljus: Per Larsson

Men som väntat händer alltid något som kullkastar smussel och lögner, men att dimma skulle kunna ställa till det så rejält att folk ändrar sina planer. I det här fallet där alla samlas i samma hus. Lennart tvingas tillbaka hem och vet också att Maj är borta och tar med sig en snygg flygvärdinna hem för lite rajtan-tajtan. Men det blir inte som Lennart (Carl Michael ”Calle-Micke” Karlsson) tänkt sig, hela huset verkar vara ett riktig kärleksnäste, ja det hinner kanske inte hända så mycket på den fronten. Lennart finner sig själv plötsligt i en ny roll i sitt eget hem. Han hittar folk som inte borde vara där och helt plötsligt har han rollen av lögnare och smusslare, en annorlunda roll som problemlösare som sopar under mattan.

I årets sommarteater i Huskvarna Folkets Park bjuder Vulcanteatern på sin version av ”Tresteg i Snedsteg” eller ”Anyone for breakfast” som är originaltiteln på den här engelska farsen. En klasssisk fars med manus av Derek Benfield och som kräver precision och tajming som verkar helt naturlig. Beskriva handlingen? Hart när omöjligt. Men det kunde ha varit en bra idé av Alice ( Malin Starbäck) att låna ut sitt hus till sin bästa väninna Maj (Marika Svensson) för en hemlig flirt med en älskare, ja älskare kan diskuteras. Detta för att smita över till Majs make Bertil på en lika hemlig flirt när maken Lennart blivit tvungen att flyga iväg till Stockholm.

-----

