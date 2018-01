metoo blev #wedoo i Jönköping

– När jag fick höra om uppropet från Stockholm och om att göra det här till en riksangelägenhet tvekade jag inte en sekund. Vi samlade ihop oss och började agera, planera och sprida detta via Facebook och mun till mun direkt. Nu har ett hundratal anmält sitt deltagande, trots det bistra vädret, sa Lena Nilsson.

Ett upprop kom från Stockholm och spred sig över landet för att spridas ut i Jönköping av Lena Nilsson som tillsammans med Anna Grönlund, Jeanette Fredriksen och Karin Sannerud arrangerade ett tyst fackeltåg under söndagen.

-----

No more pages to load