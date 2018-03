Missmatchade strumpor har aldrig varit mer rätt

År 2014 lanserade Svenska Downföreningen ”Rocka dina sockar”, en kampanj som grundade sig i den amerikanske varianten ”Rock your socks”. Det stora genombrottet kom dock i Sverige året efter, när Nathea Anemyr lanserade ”Rocka sockorna” på Facebook. ”Rocka sockorna” spred sig lavinartat på sociala medier och har sedan dess blivit ett återkommande koncept den 21 mars varje år.

