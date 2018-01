Multum till Mullsjöbor med rätt postkod

Det sade Linda Danielsson kommunstyrelsens ordförande när Rickard Sjöberg intervjuade henne på scenen innan man började dela ut checkar. Hon fick också frågan om vad Linda själv tyckte om postkoden: “fel postkod, skulle varit Sandhem” blev det raka svaret. Men hon var så klart glad ändå att det blev i just Mullsjö som pengarna hamnade.

-----

No more pages to load