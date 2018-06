NEWSPODDEN: Därför försvinner butikerna från Smedjegatan

Newspodden är tillbaka med ett rykande färskt avsnitt! Den här veckan reder Adam Jönsson, Emma Bratt och Tobias Karlsson ut varför Smedjegatan drabbats så hårt av butiksnedläggningar den senaste tiden. Dessutom lanserar Adam ett radikalt förslag som kan vända på den negativa butikstrenden.

Bland veckans största snackisar i Newsflödet tar vi upp det nya wellnesscentret på Rosenlund, den nya restaurangen i Jönköping som tvingas starta utan alkoholtillstånd och den spektakulära sportbilen som hela Jönköping pratar om.

I podden nämns bland annat: Resehuset, Sandbergs mode, Bobbys, Saint-Tropez, Bagelle väskboutique, Jönköpings parfymeri, More than phones, Östra storgatan, Smedjegatan, Asecs, e-handel, Jesper Lidhjelm Steén, Amazon, parkeringsplatser, Atollen, HUI Research, Basilika Kitchen and bar, Mai To, Johan Davidsson, Rosenlund, Björn Melin, Swish, E4, Skåne, Jönköpings kommun, secondhand, Otto Ekevi, Niklas Hjalmarsson, padeltennis, Zlatan Ibrahimović, Elin Wass, Oscar Hiljemark.