Nu lämnar de Spira

En samlingsskiva spelades in efter 30 år och nu är man aktuella med sin senaste skiva “Being” med Mart Halleks underbara kompositioner “Being” och “Finnas” med text av Frida Grundel. På den här skivan medverkar också Ulrika Bodén, Lena Willemark, Karl Martindahl, Malin Parsmo, Anne-Sofie Linde Valdal och Regina Lund och Paulina Pfeiffer sjunger Reginas låt “Dare”.

Mart Halleks ständiga sökande och skapande tillsammans med övriga i kvintetten har också inneburit att man fört in musik från bland annat Holland, Kina, Norge, Skottland, Polen och Estland. De har samlat intryck vid turnéer i Kina, Estland, Tyskland, men också vid de fyra olika tillfällen de blivit inbjudna till den gamla svenskön St Barthélemy för att fira “La Semaiene Suédoise”.

Det visade sig vara ett lyckat drag som togs emot med öppna armar. På det här sättet tog man in folkmusiken i konsertsalarna och nådde den breda publiken. Här var något nytt för konsertpubliken att lyssna på och njuta av.

De har studerat andra kulturer och jobbat hårt för att hitta det där lilla extra som ger avtryck. Junekvartetten bildades 1978. Först som stråktrio med Jacob De Verdier, Nils-Ove Sjöberg och Håkan Molander och därefter med en nyanställd violinist vid Regionmusiken, Mart Hallek. En riktig speleman från Dalarna och kvartetten hittade med Marts spelmanshjärta det där lilla extra och lade in folkmusik i sin klassiska repertoar. Stilbrott, men ack så lyckat.

-----

No more pages to load