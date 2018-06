Nu rullar “rundan”

Under lördagen kommer polisen bland annat att arbeta med trafiksäkerhet och trafikkontroller. En polishelikopter kommer att finnas i luften för trafikövervakning längs banan och polisen kommer att upprätta trafikkontroller vid de stora utfarterna från Motala.

Under gårdagskvällen omhändertogs två personer för fylleri, enligt LOB och en av polisens fordon utsattes för skadegörelse i anslutning till Stadsparken i Motala.

