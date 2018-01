Sedan invigningen i höstas har restaurangverksamheten gått bra enligt ägaren, även om det hittills varit högst tryck under lunchtid. Med det nya konceptet hoppas Roshandel att fler ska hitta dit även på kvällarna.

– Det blir den första after worken på Asecs på väldigt länge. Då kommer vi att servera en pizzabuffé med scrocchiarella. Vi testar oss fram och så får vi se vad vi får för respons. Är folk nöjda så fortsätter vi, säger Hamid Roshandel.

På fredag lanseras det nya konceptet i samband med en after work.

Dornacci är en av de restauranger som öppnade på Asecs under invigningen den 26 oktober förra året. Nu står det klart att de får börjar servera alkohol.

Det är italienska Dornacci på Asecs som står bakom den nya satsningen med after work. Nyligen stod det klart att restaurangen får börja servera alkohol och redan på fredag är det premiär för det nya konceptet.

Nya Asecs-satsningen: Avsluta shoppingrundan med after work

