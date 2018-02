Nya siffror visar: Rekordrusning efter skuldhjälp

Det är tredje året i rad som skuldsanering ökar. Totalt ansökte 19 000 personer om skuldsanering under 2017, jämfört med 12 000 under 2016. Ansökningarna ökar i alla län och stört är ökningen mest i Östergötland med 88 procent och minst i Västmanland med 26 procent.

Antalet ansökningar om skuldsanering ökar rekordartat i Jönköpings län. Under 2017 ansökte 607 svårt skuldsatta om hjälp med skuldsanering, en ökning med 61 procent jämfört med 2016.

