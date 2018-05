Nya träningstrenden – spring och plocka skräp

Har du hört talas om plogging? Kort och gott är fenomenet plogging en kombination av skräpplockning och joggning. Du ger dig alltså ut på en löprunda och passar på att samla in så mycket skräp som möjligt under tiden. I onsdags kväll anordnade Friskis & Svettis Jönköping sitt första plogging- event, vilket organisation menar är ett sätt för dem att jobba med sitt intresse för miljö och hållbarhet i kombination med träning. Löprundan gick längs Vätterstranden och Liljeholmsparken.

