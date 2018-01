Nytt löneavtal klart för poliserna – så här stor blir ökningen

Löneökningarna i periodens första lönerevision är i genomsnitt 5,4 procent. I arbetet med tydliggörande av karriär- och utvecklingsvägar fokuseras inledningsvis på poliser i yttre tjänst. Särskilda medel har avsatts för att stärka sakligheten i lönesättningen inför sjösättningen av den nya systematiken. Löneökningarna i periodens andra lönerevision kommer att vara beroende av behovet och myndighetens ekonomiska förutsättningar. Ett tillägg inrättas för dem som arbetar mot problembilden i de särskilt prioriterade områdena. Ett nytt sätt att förlägga arbetstider ska prövas i syfte att under brottsfrekvent tid bättre tillgodose allmänhetens behov av poliser och för att stärka polisernas arbetsmiljö. Systematiken för polisernas tjänstegrader och möjligheten till införande av ytterligare gradbeteckningar ska ses över. Källa: Polisens hemsida

– I och med det här avtalet har uppvärderingsresan av polisyrket påbörjats. Vi är också överens om fortsatta satsningar på polislönerna. Men samtidigt är vi fortfarande långt ifrån de nivåer som behövs för att mota den akuta polisbristen. Sveriges poliser har halkat efter under lång tid och detta avtal kommer att behöva följas av fler satsningar för att höja yrkets attraktivitet och mota polisbristen. Polislönerna måste stå i proportion till den kompetens, det ansvar och de tuffa arbetsvillkor poliser har. Vi kommer noggrant att följa, utvärdera och påverka hur utfallet blir på nationell och regional nivå, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz på Polisens hemsida.

-----

No more pages to load