Oj, oj vilket drag på årets häftigaste coverfestival på Harrys

Under kvällen strömmade folk till hela tiden och det blev en härlig trångt och gemytlig stämning på Harrys. Ett tusental biljetter hade sålts i förköp, men det kom ännu fler. Och det är om något ett bevis på att det här är rätt typ av arrangemang även om det kräver mycket av arrangörerna, men ett bra jobb har de utan tvekan gjort. Grattis.

Utan tvekan var Thomas Di Leva som klippt och skuren till den här festivalen och ett bra drag av arrangerande Peter Böhme, Mattias Höijer, Borislav Ecim. Ismet Krylla Bitici, Helen Vilson och så Jon Espeset som lagt ner ett enormt arbete för att få till den här festivalen. En festival där man under en kväll och fram på småtimmarna kan leverera så mycket musik i 20 akter med covers på Carole King, Roxette, Ella Fitzgerald, Ramones, Eurythmics, Foo Fighters, Whitesnake Guns n´Roses, U2, ZZ Top, TOTO, Ebba Grön, Queen, Chicago.

