Omtalad utställning kommer till Jönköping

Hösten 2015 kom världen till Sverige. Tusentals människor med olika erfarenheter och begåvningar har sökt asyl här hos oss. Vad vet vi om dem? De är svetsare, lärare, fotbollsspelare. De har barn. De har gått i skolan. De har varit förälskade och minst av allt vill de vara flyktingar.

Henrik Teleman och Zainab Witwit har samlat in bilder från smarta telefoner, samtidigt som de intervjuat deras ägare. I bilderna och berättelserna, finns hela människan. Där finns all längtan och alla drömmar. Längtan och drömmar vi alla delar. Här får besökaren en inblick i hur livet före, under och efter en flykt kan se ut.

Utställningen görs i samarbete med Jönköpings läns museum, Kalmar läns museum, Folkets Konsthall, Malmö Museer, Kulturparken Småland, Arbetets museum, Örebro läns museum, Upplandsmuseet och Gotlands museum. Den är finansierad av deltagande museer, Statens Kulturråd och PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Ni kan se den på Jönköpings läns museum under perioden 15 juni till och med 14 oktober, 2018.