Balpremiär på Spira – 63 bilder från stekheta festen

Utanför Spira samlades familjer, vänner, kompisar och vänner för att se studenterna anlända i alla möjliga fordon, två tjejer kom på tandemcykel, kanske har de ser fram mot miljövänliga jobb i framtiden. Här klev de ur bilarna och spatserade stolta i solgasset på röda mattan och stannade då och då för att posera för vänner och familj så de kunde föreviga de välklädda paren. Under tiden förbereddes balmiddagen i köket Alex Perkin och Elvira Jönsson lade upp och dekorerade förrätten kallrökt röding med charlottenlök och rökt sikrom.

Trots att många sett fram mot just balen i många år, så känns det lite nervöst för många. Men de kan inte säga varför.

