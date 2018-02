Polisen om nya mobillagen: ”Kan bli problem för oss själva”

– Det kan uppstå situationer där vi påverkas, ofta är vi två i bilen och den som kör behöver oftast inte hålla i någon kommunikationsutrustning. Men i vissa fall kan det uppstå sådana situationer, säger trafikpolisen Lars-Jonney Jonsson på Polisen Region Öst.

”Kan bli problem”

Polisen kommunicerar på flera olika sätt i dag, dels kan de ha en kommunikationsradio fastsatt i en hållare vid axeln på uniformen. Bilar är också utrustade så att det räcker med att trycka på en knapp för att sätta igång en kommunikation. Men i vissa fall krävs det att polisen måste hålla i någon form av kommunikationsutrustning.

Hur löser ni det?

– De kan bli problem och det pågår en diskussion om det skulle kunna finnas något undantag för oss i vissa situationer samtidigt som vi självklart ska föregå med gott exempel.

I dag är det den första dagen med den nya lagen som förbjuder all användning av handhållen kommunikationsutrustning under bilkörning. Fordonsförare får alltså böter så fort de bara håller i en mobiltelefon och uppmärksammas av polis. Men ordningsmakten själv kan tvingas till situationer där de själva behöver hålla i kommunikationsutrustning under körning.

– Även om vi är två i bilen kan det ju hända att en av oss sitter i baksätet med någon som vi har tagit med samtidigt som föraren skulle behöva hålla i handhållen utrustning.