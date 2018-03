Pollensäsongen närmar sig – så lindrar du problemen

Ofta är det svårt att undvika pollen eftersom de sprids med vinden, men tänk på det här: Vädra sovrummet på natten eller tidigt på morgonen då pollenhalterna är låga. Häng inte ut kläder eller sängkläder på vädring eller tork utomhus. Motionera utomhus på morgonen medan daggen fortfarande binder pollen eller undvik helt att motionera utomhus. Undvik att vara på en nyklippt gräsmatta eller klipp gräset när det är daggvått. Skölj bort pollen ur håret innan du går och lägger dig. Ta inte in växter med pollen inomhus. Undvik kontakt med husdjur som varit ute och fått pollen i pälsen. Ha fönstren stängda under dagen. Byt kläder när du har varit utomhus.

