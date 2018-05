Det är med vemod eleverna nu snart lämnar skolan och ger sig ut i världen med en bra grund att stå på. Några av eleverna tar dock ett sabbatsår för att se sig om i världen och ladda batterierna inför fortsatta studier. Elias Strindberg ska ut och resa och göra lumpen och sedan söka in på Kth för att läsa till civilingenjör. Nicolas Wisselinck flyttar till Frankfurt och där ska han läsa teknik och fysik på universitetet. Ida reser till Paris först och ger sig sedan ut för att se sig om. Alla tio har ett gemensamt och det är att de älskar Grennaskolan och tycket det är tråkigt att den går mot ett slut som internatskola. Grennaskolans föredetting-förening kan räkna med tio nya medlemmar snart. När de här eleverna lämnat är det bara åtta elever kvar på skolan och de blir nästa år de sista studenterna på Grennaskolan sedan är epoken Grennaskolan Riksinternat ett minne blott, men för många ett starkt och kärt minne.

