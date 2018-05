Rekorddeltagande i Rotarys golftävling

– För varje 5-krona vi lyckats samla in har ett barn vaccinerats mot polio vilket innebär 145 600 vaccinationer, säger arrangörerna.

Med årets resultat på 88 000 kronor har det sammanlagt samlats in 728 000kr under dessa år.

Läsarnyhet. Tio Rotaryklubbar i Jönköping, Huskvarna, Gränna, Mullsjö, Bankeryd/Habo arrangerade den 25 maj en golfdag för att få in pengar till Rotarys projekt Polio+, ”en poliofri värld”.

