Resemässa ger dig guldtips till drömsemestern

Resehuset har själva stor kunskap kring resor och samarbetar alltid tätt med sina leverantörer. Under mässan finns det möjlighet att prata med experter som jobbat med specifika resmål under lång tid.

Det kommer att anordnas ett flertal tävlingar under mässdagen. Bland annat en skattjakt för de små och tipspromenad för vuxna. I potten finns fina priser, exempelvis presentkort på resor. Förra året vann Helen Dungert ett presentkort på resa till Cypern.

Vid två tillfällen under dagen kan alla barn komma och prova på olika danser från världen tillsammans med danslärare från Klubb Karibien. Barnen har även chans att träffa arrangören Vings maskotar Lollo och Bernie. De kommer att köra ett minidisko. TUI:s Bamse och Apollos Mino finns också på plats.

