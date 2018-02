Ryckig premiär för jubilerande rockikoner

Andra set blev betydligt bättre och publiken som laddat på kom igång rejält i “Jack the Ripper”, “Kolla, Kolla”, “Roffe och jag”, “Doin the omoralisk schlagerfestival” och så kart i “Livet är en fest” då stod i stort alla upp och sjöng och dansade. De tog sig alltså till slut, men man fick en känsla av att många hade väntat sig lite mer ös. Musikerna på scen speciellt Håkan Svensson imponerade med sitt gitarrspel liksom Anders Möllers och Matilda Sjöström sång och Ulf Dagebys mellansnack. Han berättade att han trots nya knän, ett nytt öga och en höftoperation på gång, åter stod på scenen och stundtals kände sig lite rörd. Tre extranummer och “Speedy Gonsales” med sång av Matilda, fick nog en del att glömma de lugna, mer eller mindre, tysta partierna i konserten. En ojämn konsert inte likt tidigare med det här gänget.

Stort jubel utbröt när rockikonerna med Ulf Dageby, 74 i spetsen kom in på scenen för att åter ge publiken sina riktiga hits. Det blev dock en ryckig inledning där publiken var heltända med på noterna Senaste de spelade tillsammans var 2014, men någon hade väckt spellusten hos Ulf igen. Bandet var taggade och på spelhumör och publiken var riktigt med på noterna i den första låtarna “Bängen” och “Sent en lördagskväll” ur skivan Rövarkungens Ö från 1980.

