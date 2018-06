Så här blir Jönköpings nya höghus

Men innan projektet kan bli verklighet kommer det att krävas laga kraftvunnen detaljplan samt olika beslut från styrelser och politiker. Projektet är ännu inte upphandlat utan det krävs en offentlig upphandling vilken påbörjas under hösten 2018. Förhoppningen är att en byggstart kommer kunna genomföras under hösten 2019.

– Projektet har en tredelning av byggnadsvolymer. Först en öppen offentlig basdel som är anpassad till staden och på det en mittdel som trappar in från fasadliv i gatan. Högst upp en smäcker avslutning som knyter att till äldre torn i staden. Science towers knyter ihop högskolans stråkrum med nya inre och yttre gatu- och torgrum.

–Projektet blir ett bra exempel på kommunens nya strategi för höga hus i Jönköping. Här finns en tydlig stadsbyggnadsidé då högskolans plats i staden markeras, här finns en anpassning till omgivande gators skala med de högre delarna en bit in i kvarteret, säger stadsarkitekt Bengt Mattias Carlsson och fortsätter:

Science towers kommer att bli två separata byggnader på cirka 12 300 kvadratmeter BTA med 15 våningar och cirka 70 meter i höjd. Det kommer även att byggas ett garage under marken.

Nu planeras den nya byggnaden Science towers som kommer att byggas i direkt anslutning till Science Park och Jönköping University. Detaljplanen för bygget har gått ut för granskning och den nya fastigheten planeras stå färdig under 2021.

Vid Science park och Jönköping University planeras ett nytt höghus med två torn och en pampig entré. Byggnaden, som går under namnet Science towers, är tänkt att bli ett nav för entreprenörskapet i regionen.

