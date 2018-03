Silversuccé för Jönköpingsbo i Årets Bagare

Tävlade i åtta olika moment I årets tävling ingick åtta tävlingsmoment där finalisterna skulle skapa inspirerande, vackra och förhoppningsvis banbrytande bakverk, både när det gäller smak och utseende, under sex timmar.

Det blev silver för Jönköpingsbon Fredrik Eiserman när finalen i Årets Bagare 2018 avgjordes i Göteborg under torsdagen.

-----

No more pages to load