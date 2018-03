Skolresa från Jönköping urartade i fylleskandal

Enligt uppgifter till JKPG News ska skolan ha blivit portad från Bosön för all framtid, men det dementeras av såväl rektorn som företrädare för anläggningen.

Efter händelsen avbröts resan och samtliga elever fick kliva på bussen för direkt återfärd till Jönköping. JKPG News har varit i kontakt med personal på Bosön, som bekräftar att elever från Sandagymnasiet besökt anläggningen under veckan. Men de avstår från att kommentera uppgifterna om ordningsstörningar under vistelsen.

Men under natten mot tisdagen spårade det ut när några elever bestämde sig för att bryta mot skolans alkoholförbud och festade loss i rummen. Enligt uppgifter till Jnytt ska det varit så stökigt att störningsjouren fick rycka ut två gånger. Några elever ska ha kräks.

