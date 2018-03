Skräcksmitta sprids i svenskarnas semesterparadis

– Vi hänvisar till UD:s reserekommendationer från alla våra resmålssidor samt skriver i våra hotellpärmar, under kapitlet ”Hälsa, djur och natur”, att ”undvik att klappa, mata eller leka med traktens djur och låt heller inte barnen göra det”, skriver Barbro Holmberg till Aftonbladet.

Till Aftonbladet uppger svenska Utrikesdepartementet att det just nu inte finns någon avrådan från att resa till Thailand.

Enligt Thaivisa har 388 djur påträffats smittade bara i år, vilket är 182 fler fall än under samma period i fjol. Hittills har fyra personer dött till följd av smittan.

En rabiesepidemi väller över Thailand just nu. Svenskarnas favoritresmål Pattaya, Hua-hin och Rayong är tre orter som är hårt drabbade.

