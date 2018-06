Stor brist på på utbildad arbetskraft – här är förklararingen

– Arbetsförmedlingen behöver jobba aktivt för att förhindra att fler blir utan arbete under lång tid. Samtidigt kan arbetsgivare bidra till att motverka obalansen genom att renodla arbetsuppgifter som kräver utbildning eller särskild kompetens, och skapa nya platser i sin organisation för personer som än så länge saknar detta, säger Tomas Cederwall.

Arbetslösheten minskar men obalansen kvarstår Efter en tillfällig ökning under 2017 har arbetslösheten i länet stadigt minskat. Den goda konjunkturen men även extratjänsterna har bidragit. Fram till slutet av 2019 väntas den minska med ytterligare 800 personer till 10 100, motsvarande 5,7 procent. Majoriteten av de nya jobben kommer även fortsatt att tillsättas med utrikes födda personer. Bland inrikes födda råder i princip full sysselsättning.

Under de kommande 18 månaderna väntas en stark jobbtillväxt i Jönköpings län. Bedömningen är att omkring 3 800 fler har arbete i slutet av 2019. Tillväxten sker i både offentlig och privat sektor, och i nästan alla branscher.

