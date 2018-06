Studentyra i Jönköping – se 73 bilder från glädjedagen

Fler bilder från årets studentutspring på Bäckadal kommer att publiceras under lördagen.

På ED rusade 440 nybakade studenter ut till en skön och avkopplande sommarvila innan ny studier eller jobb påbörjas i höst. Lärarna likaså till en skön avkoppling för att ladda batterierna igen till nästa läsår. På Per Brahegymnasiet var stämningen på topp bland de 275 studenterna och esteterna underhöll de väntande föräldrarna och släktingarna i nästan en timme innan så studenterna klassvis kom ut och presenterade sig med dans av olika slag och exploderande konfetti som virvlade i luften. Inte alla gick det bra för efter tre elavbrott lyckades det i alla fall och allt var frid och fröjd och fest. På Bäckadal var det 267 som sprang ut med vita mössor, på Sanda 350 och på Naturbruksgymnasiet i Tenhult var det 65 elever.

Vilken glädjeyra studenterna på Per Brahegymnasiet, Erik Dahlberg och Bäckadal visade när studentdagen kom med extra solsken. Hela Jönköping lystes upp i vitt och överallt möttes man av glada ungdomar i vita mössor, tjoande, spelande och viftande med flaggor och mössor. Lika glada som studenterna var lärarna.

-----

No more pages to load