Supergolf på Skinnarbo när Harrysgolfen avgjordes – Se vårt bildspel från fighten

Men inte bara det, fina priser, som en BMW till värde av 500 000 kronor och ett medlemskap på den exklusiva golfklubben The Fox Club i Florida, där Jesper Parnevik är hedersmedlem, ligger i prispotten. De som tar hem det hela vinner även en golfresa till Tjeckien. Många lokala profiler och kändisar finns i det stora startfältet med 86 lag och 344 spelare. I startfältet hittade vi legendaren Joacim Haeggman, Pelle och Martina Edberg, Jocke Thurnbull, hockeyspelarna David Ullström, Mattias Thedenby, Nichlas Torp med flera.

