Supersug till Bomässan på Elmia skapade bilköer halvvägs till Gränna

Behövde man nya sängar så fanns alla möjligheter att både testa och säkert beställa nya. Medan en del provlåg sängar hade många bänkat sig för en föreläsning om trädgårdsodling eller för att höra alltid lika trevlige och snabbhackande Mästerkocken Tareq Taylor ge tips om matlagning. Andra kollade in en sprillans ny värstingbil, medan andra fick sina skor putsade, det de inte ville som valde skön massage i massagefåtöljer. Det fanns mer för avkoppling flera företag med pooler och spabad i alla storlekar för användning både inne och ute.

Att den här helgen lockade tusentals besökare till Elmia redan på fredagen var inte så konstigt, där fanns mycket som intresserade de flesta. Vad Choklad Lakrits och Delikatessfestivalen hade att erbjuda har vi redan avhandlat i en artikel och ett bildspel och trycket där var ännu högre på lördagen. En del hade tagit in på hotell för att kunna njuta ordentlig av provsmakning, föreläsningar med mera. Det krävs nästan ett par dagar om man skall kunna ta till sig allt som bjuds.

Bo- och trädgårdsmässan och chokladfestivalen på Elmia, har så här långt varit en succé enligt arrangörerna och på lördagen var det hårt besökstryck inte bara från Jönköpingsbor, utan även från folk i övriga landet. På förmiddagen skapade det långa köer på E 4 in mot Jönköping och Elmia.

-----

No more pages to load