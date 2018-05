Supervärmen ger rekordbilliga solresor

– För de som vill komma iväg utomlands och inte litar på att sommaren kommer att bjuda på lika fint väder som vi sett de senaste veckorna är det verkligen just nu bra läge att boka. Om bara några veckor sticker priserna iväg upp, säger Katarina Daniels.

– Det är galet låga priser just nu. Den som kan resa med kort varsel har många härliga resmål att välja på för under tusenlappen, säger Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket, i ett pressmeddelande.

Sommarvärmen har fått intresset för solresor att stanna av, så nu finns det god chans att fynda. Det finns till och med resor för under tusenlappen.

-----

No more pages to load