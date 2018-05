Sveriges vackraste tågsträckor utsedda – så här gick det för Jönköping

En resa genom ett vackert Dalarna med skog, berg, sjöar och röda stugor. Järnvägen slingrar sig runt Siljans vikar och bäddas in i ett magiskt ljus, speciellt i gryning och skymning. Under resan gång korsas även den 3 mil långa Österdalälven vid Leksand.

Västkustbanan löper längs Hallands kust, från Göteborg via Varberg till Halmstad. Vid Varberg åker tåget längs havet och ger en fantastisk vy över den dramatiska kusten och Varbergs fästning.

4. Tenhult-Bankeryd via Huskvarna och Jönköping

En magisk tågresa genom fjällvärlden via Riksgränsen och längs branta bergsväggar vid Ofotfjorden vid Narvik. En fantastisk kombination av vatten, berg och grönska där du får uppleva både Sverige och Norge på samma resa.

Den här tågresan går över Kinnekulle, ett platåberg vid Vänerns strand. Detta är ett sceniskt naturområde som har en rik flora och fauna. Under våren blommar bland annat ramslök och på vintern är det ofta ett vitt sagoland fullt med hjort och älg.

Under våren har SJs personal och resenärer fått nominera sceniska tågmiljöer till titeln som “Sveriges vackraste tågresa”. En omröstning har sedan skett på företagets hemsida, där Sveriges resenärer har fått rösta på deras egna favorit från de tolv framtagna bidragen. Nu är listan färdigställd. Sträckan Tenhult – Bankeryd via Huskvarna och Jönköping hamnade på en fjärde plats.

Företaget SJ har genom personal och resenärer tagit fram en lista på Sveriges tolv vackraste tågsträckor. Sträckan Tenhult – Bankeryd, via Huskvarna och Jönköping, hamnade på en fjärde plats.

