Tjejer bjuder på grym tolkning av The King

En mycket uppfriskande kvintett tjejer bjöd på en grym tolkning av Elvis och hans musik på onsdagskvällen i teatersalongen på Spira. De här supermusikaliska tjejerna hyllar Elvis på sitt sätt alldeles speciella sätt med egna låtar och svensk text och svängiga arrangemang. Och det svänger verkligen redan från start. Gruppen bildades 2014 och består av Camilla Fritzén, Maria Olsson, Josefin Berge, Lisa Bodelius och Sanna Andersson. Parallellt med skivor och turnéer har medlemmarna spelat i liveradio, suttit i flera morgonsoffor i teve och slagit klickrekord på nätet.

De här tjejerna rör sig och rör om i Elvis musik på härligt och uppfriskande sätt som gör en glad. De är ständigt i rörelse på scen och de byter instrument under hela föreställningen. De spelar allihop alla instrument, de dansar och de sjunger helt underbart i stämmor och med en härlig känsla. Elvis musik får verkligen nytt liv på svenska av de här tjejerna genom tolkningar av In the Ghetto/I betongen, Are you lonsome tonight/Är du ensam i kväll, It’s now or never/Vem är Johanna och Psykopat (Devil in disguise), Blue Moon, där Kungen är med själv och sjunger, Elvis lever.

Härliga översättningar

Trots att förlagorna har ganska många år på nacken lyckas Fröken Elvis få sina versioner att kännas både nära och nutida. Och utan att frångå originalen. Det får man nämligen inte. Ett exempel på det är bandets version av Suspicious Minds, som på svenska heter Så Misstänksam och som det tog två år och tre nej innan det blev ja till deras översättning på till svenska. De här tog verkligen publiken med storm, men på musikaliskt sofistikerat sätt och de hade inga problem med att få med sig publiken i allsång. Enn härlig kväll i teatersalongen av de här uppfriskande och hypermusikaliska tjejerna som funnit något som alla gillar och gör något verkligt bra som de bjuder andra på. Camilla Fritzén som står för solosångerna och översättningar tillsammans med Lisa Bodelius, har en härlig röst och ett smittande sätt som triggar publiken. och hennes röst för tankarna till Helen Sjöholm. Det och de här tjejerna dansar verkligen fram på scen med sina tolkningar av Elvis som de blandar med egna låtar.