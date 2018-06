Tove serverar stans sötaste meny

– Det är mysigt, men alla hittar tyvärr inte hit. Trots att det har gått fem år sedan vi öppnade kan folk fortfarande kliva in här och undra om vi är nya, säger hon.

– Det har blivit mycket jobb, men nu när jag har fått in lite ny personal så hoppas jag att jag ska kunna vara ledig lite mer. På fritiden promenerar jag gärna med min hund och umgås med vänner, säger hon.

Nu ser Tove fram emot sommaren och förhoppningsvis lite mer ledighet än vad hon har haft under de senaste åren.

Ny inredning, från butiken Olgas hus, har blandats med second hand. Det mesta är i färgerna svart och vitt, med en industriell touch.

– Jag har fått många stammisar som gärna kommer in och ”tjötar” lite på dagarna. Man märker att de uppskattar det här stället, säger Tove.

– Många ser nog att jag gör mitt bästa för att ge tid till varje person som kliver in här oavsett hur stressigt jag har det emellanåt. Jag har mycket återkommande kunder och dem skapar man ju en relation med. Det blir som att man känner varandra fast man egentligen inte gör det, säger Tove och tillägger:

– Det är viktigt för mig att alla som kliver in här ska känna sig välkomna, säger hon.

Den italienska vinthunden Nisse möter mig glatt i dörren när jag kliver in på Olgas crêpes och gelato på Klostergatan, strax innan öppning. Han har blivit som en maskot för det familjära kaféet.

-----

No more pages to load